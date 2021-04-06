Директор центра исследования геноцида в Литве лишился работы

Вильнюс, 6 апреля. Сейм Литвы проголосовал за увольнение директора государственного учреждения, занимающегося расследованием преступлений нацистов и советских властей в стране.

Литовский центр исследований геноцида и сопротивления (LGGRTC), основанный в 1992 году, расследует репрессии, геноцид, преступления против человечности, совершенные советским и нацистским режимами во время оккупации Литвы. При этом с момента начала работы Центр является ярым сторонником «тезиса литовского геноцида», постоянно заявляя об эквивалентности нацистских и советских преступлений.

Однако когда LGGRTC возглавил Адас Якубаускас, помимо исследования «борьбы» местных националистов против СССР, он также провел исследования про нацистов в Литве, озвучивая имена местных жителей, участвовавших в расправах.

Как сообщает LRT, в четверг состоялось тайное голосование, на котором 79 депутатов проголосовали за увольнение директора LGGRTC и лишь четверо выступили против.

Якубаускас возглавлял это учреждение с лета прошлого года, но некоторые из его сотрудников обвиняли его в политизации исторических исследований. Между тем сам глава LGGRTC утверждает, что его увольняют по политическим мотивам.

«Проще говоря, в этом положении оказался не тот человек, и человека нужно было сменить. Это была проблема», — заявил он после голосования.

Согласно закону, директор LGGRTC назначается и освобождается от должности Сеймом. Для увольнения чиновника необходимо проголосовать как минимум 71 депутату. Созданная правлением рабочая группа пришла к выводу, что Якубаускас не смог обеспечить бесперебойную работу учреждения. Он также был признан ответственным за поляризацию внутри центра, которая нанесла ущерб его общественному имиджу.

«Университеты и Литовский институт истории отказываются сотрудничать с Центром из-за действующего руководства, деятельность которого не соответствует научным стандартам», — заявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, ставшая инициатором увольнения Якубаускаса.

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