Систему контроля за транспортировкой ТКО создадут в России

Москва, 6 апреля. Информационная система контроля над транспортировкой твердых коммунальных отходов (ТКО) будет создана в России по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

План мероприятий по созданию системы разработают ППК РЭО, Росприроднадзором и Минприроды России. По словам вице-премьера, кабмину предстоит ликвидировать правовые пробелы, из-за которых участники рынка имели возможность избежать ответственности за ненадлежащее обращение с ТКО.

В числе принятых решений Абрамченко назвала усиление контроля за утилизацией, который реализуют посредством государственной информационной системы.

«В ней будет реализован принцип перекрестной отчетности с введением реестра утилизаторов, фиксацией объема выпускаемой на рынок упаковки и товаров», — цитирует Абрамченко 360tv.ru.

Реализация дорожной карты позволит усилить контроль над перемещением ТКО, сделать систему движения отходов прозрачной и сформировать единый реестр информации о количестве транспортируемых отходов, сообщает издание.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что не поддерживает предложение заложить средства на рекультивацию полигонов, у которых заканчивается срок службы, в тариф на вывоз мусора, сообщает RT. Соответствующее предложение в конце февраля выдвинул директор департамента финансово-экономического обеспечения министерства Роман Земцов.