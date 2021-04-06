Генконсульство опровергло сообщения о задержанных в Дубае россиянках

Дубай, 6 апреля. Среди задержанных после фотосессии в дубайском небоскребе нет россиянок. По подозрению в организации акции задержан гражданин РФ, заявили в Генконсульстве России в ОАЭ.

«По последним данным, полученным от полиции Эмиратов, среди задержанных девушек россиянок нет. Задержан россиянин. По сведениям полицейских, они подозревают его в том, что он принадлежал к числу тех, кто являлся авторами всего мероприятия», — цитирует ответ консульства Sputnik.

Путаница с гражданством задержанных возникла из-за местных законов, по которым иностранцам можно самим выбрать, сообщать в консульство свои личные данные или нет.

По предварительным данным, за участие в фотосессии в обнаженном виде в Дубае были задержаны 40 человек, сообщило RT. По статье об «участии в развратных действиях» моделям грозит до полугода заключения и штраф в пять тысяч дирхам (порядка 1390 долларов). Организатор съемки может отправиться в тюрьму на 1,5 года, ему также грозит штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около 14 тыс. долларов).