Лондон, 6 апреля. Британские журналисты посчитали, что совместные учения украинских военных с НАТО вызывают злость у России.

Ранее в Кремле заявили, что любое развертывание войск НАТО на территории Украины усложнит ситуацию на границе с Россией и заставит Москву усилить безопасность. Запад тут же раскритиковал РФ за такую реакцию, обвинив Москву в стремлении нарастить группировку своих войск на границе с Украиной. Об этом говорится в издании Express.

«В учениях ВСУ примут участие более 1000 военнослужащих как минимум из 5 стран-членов НАТО», — пишут британские журналисты.

При этом Лондон выражает обеспокоенность ситуацией на российско-украинской границе. Британские политики раскритиковали ФРГ за поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», который будет поставлять российский газ в Европу.

«Очень стыдно, что Великобритания не вводит санкции в отношении этого проекта в период растущей напряженности в отношениях с Россией», — сказал британский политик Даниэль Кавчинский.

Однако британские пользователи Сети были удивлены реакцией политиков на ситуацию в Донбассе. В комментариях они принялись оправдывать опасения Москвы из-за планов украинских военных и НАТО провести учения неподалеку от российских границ.

«У русских есть полное право беспокоиться из-за военных маневров на своих границах, нужно иметь хоть немного здравого смысла», «К сожалению, поток безработных журналистов будет способствовать возникновению проблем, они будут приветствовать смерть и войну, чтобы продавать свою грязную профессию», «Россия против Украины». Express любит разжигать ненависть», — писали британцы в комментариях.

Ранее политолог отреагировал на заявление Киева о подготовке Украины и НАТО к войне за Крым. НАТО никогда не поддержит Украину в вооруженном противостоянии с Россией. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.