Часть россиян получит дополнительно 2 тыс. рублей к пенсии 

Салехард, 6 апреля. Новое изменение по денежной доплате в 2 тыс. рублей готовят для пенсионеров, проживающих в северных регионах страны. Поправки коснутся пожилых граждан, которые на старости решатся на переезд в другие регионы, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Благодаря новым поправкам, ямальские пенсионеры смогут сохранить ежемесячную выплату при переезде за пределы региона.

«Нововведение распространится на граждан, которые переехали на постоянное место жительства в другой субъект России после 1 января 2021 года», — уточнила Елена Карпова, директор окружного департамента соцзащиты населения.

Чтобы не потерять доплату в 2 тыс. рублей, нужно будет обратиться в орган соцзащиты и предоставить документы о снятии с учета со старого места жительства и регистрации по новому адресу. Документы также можно будет направить по почте. У ямальцев будет полгода, чтобы сообщить о переезде в другой регион и не потерять соцподдержку.

Дополнительную выплату получают неработающие пенсионеры (женщины 50 лет и старше, мужчины 55 лет и старше), имеющие стаж работы на Ямале не менее 15 лет. А также неработающие инвалиды, имеющие стаж работы на Ямале не менее 10 лет.

Ранее Партия пенсионеров в своей предвыборной программе к парламентским выборам предложила уравнять размер пенсии на всей территории страны и назначать пенсию не по возрасту, а по стажу. Один из пунктов программы предполагает равенство пенсий на всей территории России. Речь, в частности, идет о том, чтобы пенсионеры не теряли северные надбавки при переезде в другой регион.