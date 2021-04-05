Навальный попал в медсанчасть с симптомами ОРЗ

Владимир, 5 апреля. Отбывающий наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области блогер Алексей Навальный с признаками ОРЗ переведен в медико-санитарную часть.

Признаки респираторного заболевания выявлены у Навального в ходе плановой диспансеризации, сообщает со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Владимирской области газета «Известия».

«В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников», — приводит ответ ФСИН газета.

По данным ведомства, в учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, проветривание, кварцевание и дезинфекция всех помещений.

Ранее Навальный сообщил, что у него поднялась высокая температура. Основатель признанного иноагентом в РФ «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) сообщает, что сейчас его самочувствие во время пребывания в исправительной колонии ухудшилось. Также Навальный пожаловался в Instagram на температуру 38,1 градуса и сильный кашель.