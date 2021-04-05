Китайцы иронично объяснили США, чем для них закончится военная помощь Украине

Пекин, 5 апреля. Читатели китайского издания Guancha раскритиковали Вашингтон после очередного выпада в адрес Москвы и объяснили, чем для США закончится военная помощь Украине в Донбассе в случае конфронтации с РФ.

В конце прошлой недели президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон готов помочь Украине в борьбе с «русской агрессией в Крыму и Донбассе». В комментариях под этой новостью китайские пользователи высмеяли заявление главы Белого дома. По мнению жителей КНР, США вряд ли рискнут вмешаться в этот конфликт, ведь у России есть очевидное военное преимущество.

«США — истинные мошенники на политической арене. Они постоянно кидают другие страны, однако только Россия сможет дать им отпор в случае войны!» — приводит перевод комментария пользователь Моу Коу портал «Инфореактор».

Другой пользователь, Синь Сю, назвал смешной фразу: «Если агрессия России усилится, США не позволят Украине противостоять ей в одиночку».

«Плачу от смеха. Очень сомневаюсь, что Штаты действительно нападут на Россию. Покажите хоть одного человека, который поверил в эти провокации. Они понимают, что слабее», — подчеркнул он.

Чао Вэй подчеркнул, что Соединенные Штаты уже давно «не являются лидерами на мировой арене», при этом «у России есть достойные запасы ядерного оружия», что охладит пыл американцев.

«Спокойно! США не смогут отправить войска. Ведь в противном случае им придется встретиться лицом к лицу с Россией и Китаем», — добавил Юй Сяо.

Ранее известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН рассказал, зачем США вновь нагнетают ситуацию вокруг России и Китая. По словам эксперта, Вашингтон таким образом хочет не только нарастить свой военный бюджет, но и вывести свое вооружение в космос.