Семью из шести человек нашли застреленными в Техасе

Аллен, 5 апреля. Полиция нашла мертвой семью из шести человек в американском Техасе.

Согласно данным Fox News, все убитые имеют огнестрельные ранения. По информации правоохранителей, в городе Аллен застрелены супружеская пара, трое взрослых детей и бабушка. Вероятно, стрельбу вели два брата, которые позже покончили с собой. Один из них, по сведениям полиции, оставил сообщение о произошедшем, но его подробности не сообщаются. Fox News пишет, что убитые были выходцами из Бангладеш.

Ранее пьяный новосибирец обстрелял водителя «Яндекс.Такси» из пневматики. По словам пострадавшего, на него напал пассажир, после того, как он привез его к месту назначения.