Названы категории пенсионеров, которым придется лично прийти в ПФР за выплатами

Благовещенск, 5 апреля. Пенсионный фонд РФ назвал категории пенсионеров, которым в этом году нужно лично явиться в отделение ведомства, чтобы продолжить получать свои выплаты в прежнем режиме, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Амурской области.

В ведомстве напомнили, что до 31 марта действовали меры, призванные упростить назначение пенсий и социальных выплат россиянам из-за пандемии коронавируса. Большинство пенсий (порядка 70%) по-прежнему можно оформить по электронным заявлениям через портал «Госуслуги». Однако некоторым пенсионерам все равно придется лично обратиться в ПФР.

«Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенный размер пенсии, который зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом подтверждается личным заявлением пенсионера, которое необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд для подтверждения права получения пенсии в повышенном размере», — сообщили в ПФР.

Даже если пенсионер оформил доверенность на получение выплат на другого человека сроком более года, он должен раз в год лично обращаться в клиентскую службу фонда, чтобы подтвердить получение пенсии.

Кроме того, лично подтвердить свое место жительства придется тем, кто получает социальную пенсию и не имеет регистрации на территории России. После назначения пенсии такое заявление необходимо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Если выплаты пенсионер получает на почте, ежегодное подтверждение не требуется.

Ранее в понедельник сообщалось, Счетная палата провела проверку деятельности Пенсионного фонда РФ и обнаружила, что некоторым пенсионерам недоплатили положенные суммы из-за сбоя баз персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других. После проверки ПФР дополнительно начислил россиянам пенсии на сотни миллионов рублей.