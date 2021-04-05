Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу

Москва, 5 апреля. Северный морской путь вдоль российских берегов может стать более выгодной и быстрой альтернативой Суэцкому каналу, а потому он является важной частью политики Москвы.

Пока контейнеровоз Ever Given стоял в Суэцком канале, чем подрывал мировую экономику, компания «Росатом» через соцсети предложила всем рассмотреть Северный морской путь в качестве альтернативы. Об этом сообщает ИноСМИ.

Судоходный путь из Японии или Китая в Европу через северные берега РФ занимает на 10-15 дней меньше, чем стандартный маршрут через Суэцкий канал. Таким образом, переход на арктические территории позволил бы компаниям и их клиентам экономить миллионы долларов за один рейс. Поэтому Северный морской путь смотрится привлекательно, а с учетом таяния ледников в Арктике, становится более доступным для судоходства.

Однако этот маршрут доступен не круглогодично. Проход между Норвегией и Беринговым проливом можно осуществить в период с мая по октябрь. Тем не менее судоходный сезон постепенно расширяется, что отражается на товаропотоке. В 2020 году через Северный морской путь переправили 33 млн тонн груза, что вдвое выше показателя за 2018 год.

Маршрут может стать не просто альтернативой Суэцкому каналу. Он принесет большую прибыль Москве, поскольку для переправки грузов нужно будет использовать российские атомные ледоколы, метеоданные и сведения с геостационарных спутников, расположенных над арктическими водами.

Ранее стало известно, что Правительство России приняло госпрограмму по развитию Арктики до 2024 года.