Москва, 5 апреля. Москва предупреждает Вашингтон, но не угрожает, а в случае военного вмешательства на Украину примет необходимые меры. Об этом заявил французский журналист Ален Барлюэ.

В последний месяц обстановка в Донбассе накаляется. Устойчивое перемирие, которое было в 2020 году, осталось в прошлом. Все чаще появляются новости о столкновениях солдат ЛДНР и ВСУ, а все началось со смерти четырех украинских военных. Киев заявляет, что они были убиты, но Донецк опровергает эти утверждения, настаивая, что всему виной подрыв на мине. Об этом сообщает портал ИноСМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обвиняет во всем Россию, и особое внимание уделяется сосредоточению Вооруженных сил РФ на украинской границе, хотя официально это лишь запланированные учения. США уверяют Киев, что окажут поддержку в защите от «агрессора». Это подтверждается приведением американских вооруженных сил, находящихся в Европе, в состояние повышенной готовности.

«Москва примет все необходимые меры в случае западного военного вмешательства на Украине, но Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда», — подчеркивает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Однако похоже, что США и ЕС имеют разные позиции по вопросам Донбасса. В то время как американские представители посещают Украину и говорят о вооруженной помощи, Франция и Германия настаивают на продолжении переговоров в рамках «нормандской четверки».

Ранее экс-исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов заявил, что США и Евросоюз отвернулись от Украины.