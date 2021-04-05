Lamborghini стоимостью более 15 млн рублей попал в ДТП под Сочи

Сочи, 5 апреля. Автомобиль Lamborghini Urus разбился, врезавшись в ограждение трассы под Сочи, о пострадавших не сообщается.

Стоимость получившей в ДТП повреждения машины варьируется в рамках 16-20 млн рублей. Авария произошла в Адлерском районе Сочи около поселка Эсто-Садок. Снятое очевидцами на месте инцидента видео публикует телеканал РЕН ТВ.

По версии телеканала, причиной ДТП могла стать скользкая трасса, на которой водитель Lamborghini Urus не справился с управлением.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в Туле. По предварительной информации, в салоне автобуса находились сотрудники одного из тульских предприятий.