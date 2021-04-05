Пенсионный фонд Украины отчитался о многомиллиардном дефиците

Киев, 5 апреля. Дефицит Пенсионного фонда Украины с января по март достиг 7,5 млрд гривен (порядка 270 млн долларов), сообщается в отчете ведомства.

Согласно инфографике на сайте ПФУ, доходы за первые три месяца 2021 года составили 116,6 млрд гривен при расходах в 124,1 млрд гривен. Поступления по единому социальному взносу в марте составили 23,3 млрд гривен, что на 0,7 млрд гривен меньше плана. С начала года поступления по ЕСВ недобрали 3,3 млрд гривен.

Ранее глава минсоцполитики Украины Марина Лазебная заявила, что размер пенсий всех видов на Украине в ближайшие годы может снизиться в два раза. Министр объяснила, что на сегодняшний день взносы в ПФУ платят 13,2 млн работающих, а пенсионеров насчитывается уже 11,2 млн. При этом большая часть работников продолжает получают «серые» и «черные» зарплаты. Поэтому, пока пенсионеры получают выплаты в размере 28,7% от последней зарплаты, а скоро станут иметь не более 18%.

Экономист Александр Дудчак в интервью ФАН, комментируя заявление Лазебной, подчеркнул, что «Украина продолжает проводить политику депопуляции». Больше всех страдают самые незащищенные слои населения. Он напомнил, что, в отличие от большинства стран, украинцам власти предложили рассчитывать лишь на свои накопления без предварительной пенсионной истории, которая должна была насчитывать несколько десятилетий.