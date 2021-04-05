МВД России рассказало о порядке выдачи электронных паспортов

Москва, 5 апреля. МВД России рассказало, как будут выдаваться новые паспорта в виде пластиковых карт с чипом.

Москвичи смогут получить электронные паспорта уже с 1 декабря 2021 года. В регионах они появятся в доступе не позднее 1 июля 2023 года, передает RT.

«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — заявили в МВД.

Электронный паспорт сможет получить любой россиянин, достигший возраста 14 лет. При этом никаких приоритетов в порядке выдачи не будет. Предполагается, что на первом этапе электронные документы получат 100 тысяч граждан.

Процедура получения будет такая же, как и с бумажными удостоверениями личности. Однако придется сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. На микросхемах будет содержаться персональная биометрия и электронная подпись россиянина.

Введение электронных паспортов в России неизбежно, но чтобы граждане готовы были проститься с бумажным документом, властям нужно всерьез задуматься о защите персональных данных. Об этом ранее в беседе с ФАН заявил специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.