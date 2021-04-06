Чем может закончиться уголовное дело против премьер-министра Израиля

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют в совершении сразу нескольких уголовных преступлений. В Окружном суде Иерусалима рассматривают одно из дел против главы израильского кабмина. Сторона обвинения назвала процесс «существенным и серьезным, связанным с коррупцией в правительстве».

В чем обвиняют политика, а также чем чревато признание премьер-министра Израиля коррупционером — разбиралась Международная редакция ФАН.

Нетаньяху проходит по трем коррупционным делам. Политик отрицает все обвинения, выдвинутые против него, называя их «охотой на ведьм». Сами судебные слушания он считает «попыткой государственного переворота».

“Former Walla CEO Ilan Yeshua .. ordered by .. Shaul Elovitch .. post content that attacked Mr Netanyahu's rivals.

Prosecutors said Mr Netanyahu made regulatory decisions worth hundreds of millions of $ to Mr Elovitch in return for favourable coverage” https://t.co/AhFcEhjy7R — Christina Ayiotis (@christinayiotis) April 6, 2021

Накануне в суде выступил бывший генеральный директор израильского информационного ресурса Walla Илан Иешуа. Он заявил, что его заставляли публиковать материалы, в которых критикуются соперники Нетаньяху на пост премьер-министра.

Эти показания стали очень важными в деле против главы кабмина, поскольку их рассматривали в рамках самого скандального уголовного дела, главным фигурантом которого стал премьер-министр Израиля.

В чем обвиняют Нетаньяху

Главными пунктами обвинений во всех трех случаях стало «мошенничество и злоупотребление доверием», а в одном случае еще и «взяточничество».

Israeli prosecutors accuse PM Netanyahu of 'illegitimate use' of power at opening of corruption trial https://t.co/s6fWTxoMzi pic.twitter.com/Hnuu3i87Wm — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2021

«Дело 1000»

В рамках этого расследования Биньямину Нетаньяху инкриминируют конфликт интересов, который присутствовал в отношениях политика с бизнесменом Арноном Милченом.

Следствие установило, что премьер-министр и его семья получили сигары и шампанское в качестве подарков на сумму около 700 тысяч шекелей (чуть больше 16 млн рублей), поэтому уголовные материалы получили название «Дело подарков».

Netanyahu has been charged with fraud&breach of trust over allegations that he&his wife wrongfully received almost 700,000 shekels ($210,000) worth of gifts from Arnon Milchan a Hollywood producer&an Israeli citizen&Australian billionaire biz James Packer https://t.co/EYShqVLgW0 — Lise Latulippe (@lise_latulippe) April 5, 2021

По данным следствия, в 2013 году Нетаньяху лоббировал в правительстве интересы Милчена с тем, чтобы помочь предпринимателю с уходом от уплаты налогов. Для этого политик обратился в Минфин, однако ведомство отказало в предоставлении данной налоговой льготы.

Кроме того, премьер-министра Израиля подозревают в том, что он поручил главе Минкомсвязи Израиля помочь бизнесмену с регулированием вопросов слияния ряда медиокомпаний.

«Дело 2000»

Поводом для этого расследование стали отношения между Нетаньяху и главы газеты «Едиот Ахронот» Нони Мозес.

MK Etan Cabel (Zionist Union) and Noni Moses testified at Bureau 433 for File 2,000, investigation where PM Netanyahu is inquired. Read here to know more: https://t.co/g1rWhklFiL — Samuel Sabbah (@Samuel_Sabbah) January 18, 2018

Следователи установили, что владелец печатного издания предложил политику выгодные для него публикации. Взамен Нетаньяху предлагалось инициировать введение ограничений против конкурирующей газеты «Израиль сегодня» для повышения тиражей «Едиот Ахронот».

BIBI TRIAL: Netanyahu is guilty in Case 2000 because he not only failed to refuse the bribery scheme, but actively worked to make it appear that he wanted to advance the scheme. — Yonah Jeremy Bob (@jeremybob1) April 5, 2021

В ноябре 2019 года израильская генпрокуратура сообщила о предъявлении обвинений Биньямину Нетаньяху в мошенничестве и злоупотреблении доверием Нони Мозес.

«Дело 4000»

Второе официальное название этого расследования «За горизонтом». Главе израильского кабмина инкриминируют лоббирование регулирующих решений в пользу главного акционера телекоммуникационной компании Bezeq Шауля Эловича. В число активов медийного гиганта входит сайт Walla.

An alleged quid pro quo deal goes to the heart of the most serious of the three cases against Netanyahu, Case 4000, in which he is charged with bribery, fraud and breach of trust. Netanyahu has pleaded not guilty to all charges: https://t.co/lTtwd6Ma3O via @timesofisrael — Jake Epstein (@jakepstein97) April 6, 2021

По данным следствия, в июне 2015 года Нетаньяху пролоббировал выгодное для Шауля Эловича решение о слиянии двух компании. В обмен на это политик получил положительные публикации на медийных ресурсах. Кроме того, сторона обвинения утверждает, что у нее есть доказательная база, связанная с получением взяток, мошенничеством и злоупотреблением доверием со стороны премьер-министра.

Yeshua, the former CEO of online outlet Walla News, is involved in Case 4000 in which the prosecution states a quid pro quo deal between Netanyahu and the website’s owner, Shaul Elovitch.https://t.co/P6s8ckPyeD — Ahed News English (@ala_alahed) April 6, 2021

Слушания

Судебные заседания проходят на фоне протестов, которые активно начались в стране еще в прошлом году. Демонстранты неоднократно приходили к дому премьер-министра Израиля и требовали его отставки. Митинги продолжились и в этом году.

5 апреля 2021 года у здания окружного суда Иерусалима собрались десятки человек. Среди них были как сторонники, пришедшие поддержать Биньямина Нетаньяху, так противники премьер-министра, требовавшие его отставки.

В это время сам Нетаньяху находился в зале суда. Он слушал речь главного прокурора Лиат Бен-Ари.

«Премьер-министр ненадлежащим образом использовал предоставленную ему правительственную власть, чтобы требовать и получать неправомерные выгоды от владельцев крупных израильских СМИ в своих личных интересах», — заявила она.

После вступительного слова прокурора Биньямину Нетаньяху разрешили уйти из суда, а в зале выступил Илан Иешуа. Его показания считаются ключевыми в «Деле 4000», которое называют самым серьезным, поскольку главе израильского кабмина инкриминируют взяточничество.

Former Walla CEO Ilan Yeshua alleged he was also ordered by the news website's owner, Shaul Elovitch, to post content that attacked Mr Netanyahu's rivals.



Prosecutors said Netanyahu made regulatory decisions worth hundreds of millions of dollars in return for favourable coverag https://t.co/ruV82CyMRo — CLOUD Saj (@omersajj) April 6, 2021

Генеральный директор Walla заявил, что в 2012 году владелец интернет-ресурса распорядился удалить негативные публикации о Нетаньяху и его жене и размещать статьи в интересах подсудимого. Его показания прерывались выкриками супруги Шауля Эловича: «Сколько ты можешь лгать?!»

«Все судебное разбирательство против меня было злоупотреблением. Вот как вы пытаетесь свергнуть сильного премьер-министра. Так выглядит попытка судебного переворота», — заявил Биньямин Нетаньяху на брифинге спустя несколько часов после окончания заседания.

Политический фон

Суд над премьер-министром Израиля проходит в тот момент, когда депутаты Кнессета рассматривают вопрос о формировании будущего кабинета министров, так как состав правительства утверждается в парламенте.

23 марта 2021 года в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Ликуд», чьим лидером является непосредственно Биньямин Нетаньяху.

"Netanyahu’s Likud party won the most votes...And yet, Netanyahu is the biggest loser in these elections...Netanyahu has lost his invincibility, his claim that only he can lead Israel. He has lost his mojo."—Eetta Prince Gibsonhttps://t.co/D0pZd4HCxk — Moment Magazine (@MomentMagazine) April 1, 2021

В новом парламенте партия премьер-министра получила 52 кресла из 120. Этого не хватает, чтобы сформировать большинство, для которого необходимо иметь 61 место.

Отсутствие кворума у партии «Ликуд» создало проблемы для Биньямина Нетаньяху, поскольку судебное разбирательство ставило под сомнение его кандидатуру для президента Израиля Реувена Ривлина, который начал проводить консультации с лидерами партий для того, чтобы утвердить кандидатуру главы правительственной команды.

Dos semanas después de las cuartas elecciones en menos de dos años en Israel, el presidente Reuven Rivlin anunció que Netanyahu, de 71 años de edad y doce ininterrumpidos en el poder, estará encargado de formar un nuevo equipo ministerial. #NoticiasTVN https://t.co/MM11oeWBzq — TVN Noticias (@tvnnoticias) April 6, 2021

Интрига исчезла только во вторник, 6 апреля. Реувен Ривлин все же выбрал действующего премьера.

«Многие говорят, что президент не должен поручать вопрос формирования команды кандидату, против которого возбуждено уголовное дело. Но закон гласит, что я должен это сделать. У Биньямина Нетаньяху много больше шансов сформировать правительство. Я решил поручить ему это сделать», — заявил президент Израиля.

Суд не препятствует Биньямину Нетаньяху в исполнении обязанностей главы кабмина. Даже если премьер-министра признают виновным, он не уйдет с должности, пока не завершатся процедуры обжалования. А на это могут уйти годы. Поэтому из-за юридической стороны вопросы, действующим главой правительства Нетаньяху сможет оставаться долгое время, чем еще больше будет подогревать общественное недовольство.