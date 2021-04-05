Лекарство от болезни Шагаса оказалось эффективным против COVID-19

Вашингтон, 5 апреля. Ученые Калифорнийского университета нашли новое вещество, которое способно помочь в лечении COVID-19, сообщает журнал ACS Chemical Biology.

Соединение K777 рассматривается как потенциальное лекарство от болезни Шагаса (американского трипаносомоза). Тропическое заболевание носит хронический характер и может приводить к развитию сердечной недостаточности и необратимым повреждениям внутренних органов.

Средство оказалось эффективным ингибитором катепсина L. Этот фермент расщепляет S-белок (белок-шип) вируса SARS-CoV-2 и способствует заражению им человеческих клеток. Катепсин L очень похож по структуре на крузаин, который вырабатывает возбудитель болезни Шагаса — паразит Trypanosoma cruzi.

Ученые выяснили, что катепсин L ингибируют низкие концентрации K777, что может снизить способность вируса инфицировать клетки, не нанося вреда.

Исследование показало, что основанное на K777 экспериментальное терапевтическое средство при заражении коронавирусом животных предотвращает повреждение легких. Оно также хорошо переносилось участвовавшими в клинических испытаниях людьми.

Ранее врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об «интеллигентности» пандемии коронавируса, сообщает RT. По его мнению, нынешняя пандемия проводит «достаточно гуманную зачистку».