Не дождавшийся очереди на вакцинацию итальянец привился «Спутником V» в России

Рим, 5 апреля. Итальянец Аллессандро Равальоли не дождался своей очереди на вакцинацию в Италии и привился «Спутником V» в России.

По словам гражданина Италии, ему пришлось бы ждать прививку очень долго, и перспектив умереть от неработающей европейской бюрократии его не привлекает. Об этом сообщает RT.

«Если бы мне пришлось ждать своей итальянской смены, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — заявил Равальоли.

Он поставил уже вторую прививку российским препаратом и чувствует себя хорошо. Единственной проблемой «Спутника V», по мнению итальянца, является то, что он произведен в России. Равальоли считает, что политики должны приложить все усилия, чтобы люди могли пройти вакцинацию во время пандемии.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, почему «Спутник V» не пускают на европейский рынок. Евросоюз опасается конкуренции, которая может возникнуть между российской вакциной и уже продвигаемыми в Европе препаратами. Несмотря на высокую эффективность «Спутника V», ЕС не спешит выводить ее на свой рынок.