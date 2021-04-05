Вашингтон, 5 апреля. США попросили Россию объяснить «провокации» у границы с Украиной, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Дипломат заявил, что Вашингтон расценивает как эскалацию действия Москвы, в том числе «наращивание сил у границы с Украиной». На вопрос о том, видят ли США угрозу в передислокации сил государства на собственной территории, он никак не ответил.

«Что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — подчеркнул Прайс.

Белый дом на минувшей неделе сообщил, что в первом разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава США Джо Байден подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом «продолжающейся российской агрессии». По данным Politico, главы государств обсудили якобы наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на своей территории Россия предпринимает те шаги, которые считает нужными, и игнорирует сигналы от не имеющих к этому отношения США.

В эфире телеканала «Россия-24» представители республик Донбасса ранее заявили, что сегодня никто не заинтересован в войне. Но наступление ВСУ означает для Украины одно — самоубийство, причем спланированное и осуществленное по приказу США.