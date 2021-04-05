Чад завершает подготовку к выборам президента республики

Нджамена, 5 апреля. Республика Чад готовится к голосованию по определению президента, которое запланировано на 11 апреля. Предвыборная кампания завершается в пятницу, после чего последует день тишины, а затем, в воскресенье, избирательные участки откроют двери для граждан страны.

Основным претендентом на пост главы государства является действующий президент Идрис Деби, который баллотируется на шестой срок. В центре столицы можно встретить множество плакатов с его портретом. Помимо Деби, в бюллетенях значатся еще девять человек, однако трое уже сошли с дистанции по собственному желанию.

От голосования отказались единый кандидат от «Альянса Победы» Теофил Бонгоро, лидер «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо и представитель оппозиции Нгарледжи Йоронгар. Верховный суд республики не признал их отказа и постановил оставить имена снявшихся претендентов в избирательном списке.

Présidentielle : la Cour suprême ne reconnait pas le désistement des candidats Kebzabo, Yorongar et Bongoro https://t.co/4gfakHta28 — tchadinfos (@tchadinfos) March 4, 2021

Кроме того, на пост президента рассчитывают глава «Движения патриотов Чада» Брис Гедмабай, экс-премьер Альберт Пахими Падаке, оппозиционер Феликс Румандумнгар и два начинающих политика Бальтазар Джарма и Теофил Маджитолум. Замыкает список единственная женщина среди кандидатов, лидер партии «За демократию и независимость» (PDI) Лидия Биссемда.

За ходом голосования проследят иностранные наблюдатели, аккредитованные властями Чада. Руководит миссией из представителей 20 государств бывший глава правительства ДРК Эварист Маби Мулумба. Также с 1 апреля в стране находятся сотрудники Экономического сообщества Центральноафриканских государств.