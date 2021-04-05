Нью-Йорк, 5 апреля. Отбывающий срок за преступления сексуального характера кинопродюсер Харви Вайнштейн обжаловал приговор и потребовал нового суда по своему делу. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса», — сообщил адвокат Вайнштейна Артур Айдала.

Защитники продюсера указывают на нарушение прав Вайнштейна в ходе рассмотрения дела беспристрастным жюри. Председатель суда, по их словам, отказался отклонить кандидатуру присяжного, написавшего автобиографическую книгу о «сексуальном хищничестве пожилых мужчин», и во время отбора жюри лгал о ее содержании.

Верховный суд штата Нью-Йорк в марте 2020 года признал Вайнштейна виновным в принуждении к оральному сексу и изнасиловании и приговорил его к 23 годам тюрьмы, сообщает RT. Скандал вокруг продюсера разгорелся осенью 2017 года, когда ряд актрис обвинил его в домогательствах и неподобающем поведении.

Ранее актриса Анна Хилькевич спустя 20 лет рассказала в своем блоге историю о сексуальном домогательстве. По ее словам, произошло это во время проб в проект на киностудии «Мосфильм».