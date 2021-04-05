Глава миссии ООН в ЦАР посетил Москву с рабочим визитом

Москва, 5 апреля. Глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай прибыл в Москву с рабочим визитом.

МИД РФ сообщает, что Ндиай встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в ЦАР и подтвердили необходимость продолжать международную поддержку работы правительства республики над стабилизацией обстановки в стране.

Богданов обсудил с представителем МИНУСКА роль миссии ООН в ЦАР. Напомним, Россия стала единственной страной, которая воздержалась от голосования за наращивание контингента миротворцев в Центральноафриканской Республике.

Причиной соответствующего решения стало игнорирование в проекте резолюции принципов ООН по оказанию гуманитарной помощи, а также отсутствие координации с властями ЦАР относительно национального состава прибывающего контингента.

Также Манкера Ндиайя принял замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, который отметил важность постепенного смягчения наложенных на ЦАР санкций со стороны ООН. В перспективе это приведет к укреплению силовых структур республики.

Вершинин обозначил курс России на развитие взаимодействия с властями в Банги и участие в сопровождении мирного процесса в ЦАР, в том числе и в рамках работы Совета Безопасности ООН.

Ранее в Москве состоялась встреча Африканского клуба. В мероприятии принял участие советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров. Он подтвердил заявление FACA о ликвидации бандформирований, действовавших на территории страны.

Ликвидация группировок фактически означает, что действовавшее ранее политическое соглашение о мире и примирении в ЦАР от 6 февраля 2019 года утратило силу. На данный момент в стране остались лишь разрозненные преступные элементы, а территорию контролирует правительство и поддерживающие законную власть союзники.

Президент страны Фостен-Арканж Туадера еще в начале февраля заявил, что намерен довести до победного конца борьбу с преступниками, замешанными в насилии над народом республики. По его словам, те, кто взял в руки оружие и выступил против мирных граждан, автоматически нивелировали условия мирного соглашения. Дальнейшие действия армии страны подтверждают, что глава государства не изменил озвученного решения.