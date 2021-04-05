Эксперты ВЭФ назвали расчетную продолжительность жизни в Африке

Женева, 5 апреля. Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали очередной доклад о глобальном гендерном разрыве. В числе прочего исследование выявило, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Африке к югу от Сахары составит всего 46 лет.

Согласно документу, дольше всех африканцев проживут граждане двух небольших островных государств — Маврикия и Кабо-Верде. В данных странах средняя продолжительность жизни составит более 60 лет. На последнем месте по региону Лесото, где показатель составляет 42,3 года для мужчин и 46,4 —для женщин.

Доклад отражает сохраняющийся гендерный разрыв в государствах Черной Африки, однако специалисты ВЭФ отмечают, что некоторого прогресса в его ликвидации добились 20 из 34 стран. Лидерами региона стали Намибия, Руанда и Южно-Африканская Республика. Причем два первых государства также вошли в десятку рекордсменов по этому показателю.

В целом мировому сообществу понадобится 135,6 лет на устранение неравенства между мужчинами и женщинами. Причем пандемия COVID-19 сдвинула сроки на 36 лет в будущее. Однако Африка, по расчетам ВЭФ, справится с проблемой за 121,7 года, что, вероятно, связано с повышенным вниманием к роли женщин во многих государствах континента.