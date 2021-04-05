История охотничьих собак уходит своими корнями в глубокую древность. Все мы помним, что суровый лохматый пес стал одним из первых представителей животного мира, прирученных человеком. Союз человека и собаки быстро стал взаимовыгодным: человек давал собаке кров и ухаживал за ней, а собака помогала ему пасти скот и охранять дом, а также сопровождала хозяина во время охоты. Постепенно люди заметили и выделили в отдельную группу собак-охотников, обладающих ярко выраженными качествами, необходимыми для преследования зверя. ФАН предлагает вместе исследовать особенности домашних питомцев охотничьих пород и по достоинству оценить самых популярных охотничьих псов.

Какими особенностями обладают охотничьи собаки?

Охотничьи породы разделяются на довольно большие по составу группы и подгруппы. В каждой из них вы найдете совершенно не похожих друг на друга собак, они будут отличаться по своему экстерьеру, характеру, повадкам, предпочтениям и способностям. Первый признак, который бросается в глаза — это разделение по размеру особей: проще говоря, бывают маленькие и большие охотничьи собаки.

Характер собачек охотничьей породы при всем разнообразии имеет ряд общих черт. Пес-охотник «заточен» прежде всего на обнаружение дичи, ее преследование и атаку. Именно из-за этих характерных особенностей собачек-охотников тщательно отбирали на протяжении многих столетий и всячески улучшали их потомство. Ваш четвероногий друг охотничьей породы вряд ли с большим рвением кинется охранять вас или ваш дом в случае опасности. Зато с азартом будет «тянуть» носом запахи на улице и попытается рыть землю в поисках дичи. Некоторые из псов-охотников также не любят шумных компаний, равнодушны к детям и с неприязнью относятся к другим домашним животным. Например, это касается русской псовой борзой. Все это нужно учитывать в момент выбора собаки-охотника.

Впрочем, перечисленные выше особенности характера присущи не всем «охотникам», а лишь некоторым из них. К примеру, тот же золотистый ретривер удачно сочетает в себе все охотничьи повадки, безграничное добродушие и любовь к малышам.

Породы охотничьих собак

Названия большинства пород охотничьих собак вам, скорее всего, известны, или, как говорится, находятся «на слуху». Перечислим самые распространенные подгруппы охотничьей породы: борзые, гончие, лайки, норные и подружейные. Всех этих собачек вы наверняка встречали в городе на прогулке. Многих питомцев-охотников владельцы заводят просто так, без цели брать собачку на охоту, а периодически та или иная порода переживает пик популярности. Так, лет 10-15 назад «на гребне волны» находились смешные и милые таксы. Затем интерес поутих, однако собаки этой охотничьей породы по-прежнему остаются любимцами во многих семьях.

Такса относится к миниатюрным представителям породы охотников, эта группа определяется специалистами-кинологами как «норная». У таксы не совсем пропорциональное телосложение: маленькие короткие лапки относительно длинного тела. Глядя на милую неуклюжесть этих собачек, с трудом можно себе представить, как они гоняются за дичью по полям. Но от такс этого и не требуется. Норных охотников используют, в основном, для преследования лис, барсуков и зайцев. В норной охоте главное — испугать и выгнать зверя из его убежища.

Основное оружие норных собак — заливистый, громкий, настойчивый лай и проворное разгребание лапками углублений в земле, где находится норка дичи. При необходимости такса может вступить со зверем в драку, развитая мощная мускулатура позволяет ей выдержать схватку с противником своего веса.

Шотландский терьер — еще один представитель норных охотников. И если такса выведена в Германии, то «шотландец» — потомок английских собак. Создатели вывели небольшую по размеру, но отважную и благородную породу. Этих собак также называют скотч-терьерами или ласково «скотти». Это настоящий символ и гордость Шотландии. Энергичные от природы скотч-терьеры нуждаются в постоянной дрессировке и подойдут владельцам, ведущим активный образ жизни.

Важно учесть, что скотти не всегда находят общий язык с детьми и другими питомцами. Мелких домашних зверушек терьеры воспринимают как добычу, инстинкты могут взять верх, и птичка или хомячок будут подвергаться нападению. А еще шотландцы — обладатели длинной шерсти, за которой необходимо регулярно ухаживать, мыть и подстригать. Внешне они так же, как и таксы, довольно приземисты, с короткими лапами и мускулистым телом. Мордочки по форме больше напоминают квадрат и покрыты густой шерстью. Из-за шерстяного покрова скотти больше любит прохладу, и в жару стараются укрыться в тени. Во время охоты шотландские терьеры будут настойчиво преследовать норных животных и выгонять их из своего «логова» навстречу хозяину.

Якутская лайка в городских условиях обязательно привлечет ваше внимание своей необычной внешностью. Кажется, что эта собачка только что была выпряжена из саней и просто решила немного погулять. Действительно, якутская лайка — это порода «два в одном»: и «маленькая лошадка», везущая своего хозяина, и соратник на охоте. Размер корпуса у лайки средний, тело довольно поджарое и мускулистое, хвост загнут в колечко. Объемы корпусу придает густая шерсть с заметным подшерстком, благодаря которому лайка может выдерживать снежные заносы и низкие температуры. Небольших размеров слегка заостренная мордочка с торчащими ушками и умными глазами сделали ее главным героем детских мультиков. Ярко-голубые глаза и часто высунутый язык также придают ей умилительный «мультяшный» вид.

Однако, не стоит расслабляться. Эти собачки очень нуждаются в дрессуре и строгом воспитании, иначе характер питомца может испортиться. Физическая нагрузка для лайки также жизненно необходима, прогулки в городских условиях должны быть минимум по два-три часа два раза в день.

Не ждите от этой породы особого расположения к другим домашним питомцам, хорошими нянями и охранниками лайки также вряд ли станут. В охоте лайки хороши для преследования медведя, зайца, лисы и водоплавающих. Собака этой породы обладает прекрасным нюхом, и, разыскав зверя, не даст ему далеко уйти, кидаясь под ноги и оглашая окрестности громким лаем. Вместе с тем, если потребуется, куропатку или песца лайка будет преследовать, не проронив ни звука.

Русская псовая борзая — крупный представитель охотничьих собак, обладающий ярко выраженными аристократическими манерами. Собачка высокая, наделена мускулистым и поджарым телом, за счет приподнятого крупа позвоночник имеет форму дуги. Характерная особенность русской борзой — очень узкая продолговатая мордочка. При виде этого животного невольно вспоминаются породистые скакуны — тот же суховатый корпус и длинные ноги. Такая аналогия не случайна, ведь эти собаки способны развивать поистине фантастическую скорость — до 60 км в час, что соответствует средней скорости передвижения автомобиля по городу. Именно эта способность преследовать прытких зайцев и лис пришлась по вкусу охотникам, и русские борзые уже не один век сопровождают своих хозяев во время конной охоты. Отметим, что в быту эта собачка довольно спокойна и любит уединение, пока не почует запах зверя. При виде дичи она мгновенно оживает и становится энергичной.

Встречаясь с незнакомцем на хозяйской территории, борзая вряд ли проявит агрессию, скорее — равнодушие и отчуждение. В качестве охранников эти собаки тоже совсем не годятся.

Уход за борзыми потребует сноровки и терпения. Длинная вьющаяся шерсть нуждается в расчесывании и мытье. При этом, борзые очень чувствительны к различного рода аллергенам, поэтому шампунь нужно тщательно подбирать.

Название породы ризеншнауцер переводится с немецкого довольно забавно — «большая морда» (Riese — великан, Schnauze — морда). По умственным способностям эти собаки близки к своим немецким собратьям-овчаркам. В зависимости от воспитания, ваш питомец-ризеншнауцер приобретает качества сторожевой, охотничьей или служебной собаки. Несмотря на то, что предки этой породы пасли домашний скот, охотничьи инстинкты у нее развиты очень сильно. Так что, не удивляйтесь, если при виде маленького зверька — не важно, белочки или кошки — ваш ризеншнауцер займет боевую стойку и навострит уши. Вопросы о том, насколько эта порода совместима с другими, более мелкими питомцами, отпадают, таким образом, сами собой.

Характер у ризеншнауцеров боевой и при этом очень независимый, по отношению к ним недопустимы грубость и жесткие воспитательные меры. Собака настолько умна, что при необходимой дрессировке способна сама «отсортировать» незнакомцев на врагов и друзей, проявить бдительность и поставить хозяина в известность без лишнего шума. Для обучения вашего четвероногого друга выбирайте опытного и тактичного кинолога, с другим ваша собачка может не поладить. Хорошо воспитанный ризеншнауцер — превосходный охотник, практически не нуждающийся в ваших подсказках.

Внешне ризеншнауцеры крупные, с мощной мускулатурой, имеют квадратную морду с «бородкой», острые торчащие уши. Высокий рост, строгие манеры и длинная колючая шерсть создают несколько устрашающий образ пса. Шерсть представителя этой породы в бытовом обиходе называют «колючей проволокой», она нуждается в постоянных манипуляциях грумера, особенно вокруг глаз.

Лабрадоров-ретриверов активно используют для ружейной охоты. В XIX веке стало модным стрелять птиц влет: охотник вскидывает ружье вверх и выпускает снаряд в летящего гуся или утку. Чтобы птица взмыла вверх, ее нужно сначала найти в зарослях камыша и вспугнуть. Здесь и приходит на помощь четвероногий спутник охотника — ретривер, включающий свою прыть и сноровку на полную мощность.

Некоторые хозяева признаются, что ретриверы создают много шума и суеты в домашних условиях. Питомец этой породы также очень общителен, поэтому не удивляйтесь, если во время прихода гостей он попытается составить компанию и даже начнет призывно лаять. Но в то же время они довольно послушны. К тому же, как уже не раз отмечалось в различных источниках, лабрадоры-ретриверы — очень хорошие друзья, преданные и терпеливые. Поэтому собачки этой породы стали широко использоваться как поводыри для слепых и в качестве поисковиков на службе в МЧС.

Внешне это довольно крупная собачка с развитой мускулатурой, энергичная и жизнерадостная. Шерсть у лабрадоров-ретриверов средней длины, окрас от золотисто-бежевого до темно-шоколадного. Мордочка имеет прямоугольную форму, по бокам на щеки спускаются ушки. Животное не требует специального ухода, кроме нечастого мытья шампунем.

Лучшие имена для ваших охотничьих питомцев

Клички охотничьих собак — это своего рода «культурный код», который принят между хозяином и питомцем. Имя может многое рассказать о собаке, ее характере и наклонностях. Обычно паспорт породистого питомца содержит довольно витиеватое длинное имя, и владельцы предпочитают либо сокращать его, либо давать новое. Так или иначе, существуют общие правила для выбора клички вашему питомцу, мы считаем, что не стоит ими пренебрегать.

Основные правила выбора имени для собаки:

1. Кличка должна быть достаточно короткой, это удобно и для вас и для собаки, особенно, когда вам нужно быстро дать ей команду. Такие имена, как, например, Франческа или Сигизмунд, придется выкрикивать долго и нараспев. Гораздо удобнее, когда кличка содержит пять-семь букв, две из которых гласные.

2. Не нужно давать собаке имена, которыми называют людей в вашем регионе, это будет не совсем тактично по отношению к ним. Лучше рассмотрите вариант иностранного имени: например, Фокс или Линда.

3. Кличка должна легко произноситься: обратите внимание, чтобы в имени вашей собаки не было подряд много согласных. Лучше всего, если в имени будут сочетаться короткие слоги, содержащие как согласные, так и гласные: например, Карат или Фагот. Оптимальным можно также считать имя, состоящее из одного слога — Марс, Тор.

4. Выбирайте редкое и благозвучное имя, избегайте распространенных бытовых кличек, таких как Шарик, Пушок или Тузик. Идеи интересных кличек можно почерпнуть из греческой и скандинавской мифологии: например, Сара, Софа, Афина, Зевс, Арес.

5. Имя является «визитной карточкой» вашего питомца, поэтому оно должно гармонично сочетаться с его обликом. Пофантазируйте, что именно во внешности собаки может стать важной деталью, акцентом: к примеру, грациозная осанка и аристократизм могут быть отражены в имени Князь, красивая шерсть — в кличке Злата или Санни (с английского sunny переводится как «солнечный», а ласковый и добрый характер животного — в имени Фея или Канди (сandy с английского — «конфетка»).

6. Имя собаки должно прежде всего нравиться ее хозяину и находить у него позитивный отклик. Только в этом случае он сможет передать любимому питомцу все свои положительные эмоции и благодушие, выразить признательность за дружбу и преданность со стороны животного.