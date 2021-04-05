Японским госслужащим поднимут пенсионный возраст

Токио, 5 апреля. Японским государственным служащим могут поднять возраст выхода на пенсию, правительство страны внесет соответствующий законопроект в парламент в ближайшее время, заявил премьер-министр Есихидэ Суга.

«Возраст выхода на пенсию нужно повышать, чтобы соответствовать усложняющимся задачам административного управления. Мы ведем подготовку к скорейшему внесению соответствующих законопроектов», — заявил премьер во время выступления в парламенте.

Согласно официальным данным, в Японии мужчины сохраняют полную бодрость и работоспособность в среднем до 71 года, а женщины — до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв. На пенсию японцы могут уйти в возрасте с 60 до 70 лет по своему усмотрению. Однако для тех, кто продолжит трудиться после 65 лет есть специальные надбавки.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе проверки Пенсионного фонда Счетной палатой были выявлены нарушения на сотни миллионов рублей. После этого пенсионерам доначислили положенные им выплаты. Деньги россияне недополучили из-за сбоя баз персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других. Это произошло из-за несвоевременного обновления персональных данных.