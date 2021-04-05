Самый уродливый корабль ВМС Украины вышел в море на испытания

Киев, 5 апреля. Украинский разведывательный корабль «Симферополь» провел в открытом море испытания по уклонению от огня противника способом отстрела помех, сообщает Ukraininan Military Pages.

Новая боевая единица Военно-морских сил Украины (ВМСУ) построена на заводе украинского экс-президента Петра Порошенко по советскому проекту на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ. Судно уже получило славу самого уродливого корабля ВМСУ.

«Этот, так называемым разведывательный корабль — это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил», — цитирует эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева «ПолитНавигатор».

По словам офицера ВМФ России, украинский разведывательный корабль будет объектом пристального внимания российского Черноморского флота. По его мнению, строительство разведывательного корабля на базе проекта рыболовецкого морозильного траулера было оправданным решением. Дальность плавания у траулеров составляет 7200 миль, а автономность — 28 суток.

О разведывательном оснащении корабля известно мало. На судне установлена собирающая в пассивном режиме данные украинская станция радио-технической разведки «Мельхиор». Кроме того, 29 мая 2019 года в результате возгорания на корабле было уничтожено западное оборудование на три миллиона долларов. Чем теперь оснастили корабль друзья из НАТО — неизвестно, отмечает военный.

«После выхода в море для решения задач по предназначению этот корабль станет объектом пристального внимания со стороны Черноморского флота, а добытая им информация будет использована в интересах потенциального противника для анализа боевых возможностей и уровня боевой готовности объединений и соединений ЮВО и ЧФ, дислоцированных в регионе», — приводит слова российского офицера «ПолитНавигатор».

Ранее редактор «Арсенала Отечества» Алексей Леонков заявил, что НАТО уготовила для ВМС Украины роль провокатора, которого направят для подрыва обороны Черноморского флота. Для этого, вероятно, украинский флот и вооружается комплексами береговой охраны ЖК-360МЦ «Нептун» и увеличивает численность катеров, считает эксперт.