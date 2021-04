Представитель Генштаба ЦАР оценил усилия армии по обеспечению безопасности в стране

Банги, 5 апреля. Представитель Генерального штаба ЦАР майор Августин Ндаго-Кпако дал положительную оценку усилиям национальной армии (FACA), полиции и жандармерии по обеспечению безопасности жителей республики.

Во время инаугурации избранного президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, состоявшейся 30 марта, в Банги прибыли многочисленные иностранные делегации. В городе прошли праздничные мероприятия с участием большого количества местных жителей. Но, несмотря на сложные условия, силовые структуры республики обеспечили полную безопасность собравшихся.

В это же время со стороны Судана в ЦАР вошла колонна военной техники, которую встречали солдаты национальной армии и российские инструкторы. Они беспрепятственно проехали через всю страну к указанной точке в городе Амдафок. По мнению Августина Ндаго-Кпако, этот факт свидетельствует о росте безопасности в республике.

Je suis également heureux d'annoncer l'arrivée d'une colonne de renforts militaires et techniques en République centrafricaine en provenance du Soudan. Les FACA et les instructeurs russes l’ont accueilli dans l’Amdafock et vont l’accompagner sur tout le territoire national