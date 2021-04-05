Эксперт считает, что курские волонтеры занимаются «вандализмом»

Курск, 5 апреля. В регионе в рамках проекта «Чистый город» волонтеры регулярно закрашивают рекламу наркотиков темно-серой краской. В социальных сетях куряне были этим возмущены, так как результат их работы выглядит как вандализм. В беседе с ФАН правовед Владимир Синельников прокомментировал ситуацию.

«По моему мнению, закрашивать надписи на зданиях — это не что иное, как вандализм. Этот способ может быть уместным для ликвидации надписей на бесхозных объектах, но его совершенно точно не следует применять к жилым домам, поскольку нанесение краски поверх надписей само по себе нарушает Правила благоустройства и является административным правонарушением», — объяснил специалист.

Он добавил, что надлежащей реакцией со стороны городских властей может быть предписание по удалению посторонних надписей, а в случае невыполнения — применение мер административной ответственности в отношении лиц, ответственных за содержание зданий и придомовых территорий.

«Волонтеров стоит ориентировать на удаление таких надписей с помощью моющих средств и растворителей, в крайнем случае стоит применять для покраски цвета, близкие к закрашиваемым поверхностям. При этом закрашивание не должно применяться к зданиям, используемым по назначению и не являющимся бесхозными», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН сообщал, что Курская область успешно выполняет план экологических проектов. В их число вошло сохранение уникальных водных объектов и лесов региона.