Российским пенсионерам доначислили сотни миллионов рублей после проверки СП

Москва, 5 апреля. Пенсионный фонд РФ дополнительно начислил россиянам пенсии на сотни миллионов рублей после проверки Счетной палаты РФ, сообщил глава СП Алексей Кудрин.

Выступая на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме, Кудрин сообщил, что часть российских пенсионеров недополучила положенные им пенсии из-за сбоя баз персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других. Это произошло из-за несвоевременного обновления персональных данных.

«Вот в ходе самой проверки выявили (нарушений) на 70 млн рублей, теперь проведена сплошная проверка, где на сотни миллионов рублей доначислены пенсии пенсионерами в результате уточнения персональных данных», — цитирует главу Счетной палаты ИА REGNUM.

Ранее депутаты Госдумы и сенаторы предположили, что анонс индексации выплат работающим пенсионерам может произойти на предстоящем заседании Совета Федерации в апреле. В частности, сенатор Сергей Леонов заметил, что на последней встрече с лидерами фракций депутаты ЛДПР предложили ввести индексацию. По его словам, если партия говорит об этом вслух, то какие-то решения готовятся.

На введение новых выплат рассчитывает также депутат Госдумы Олег Шеин, однако он не уточнил, о каких конкретно выплатах идет речь.