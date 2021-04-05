Коллеги Жигунова и Заворотнюк высказались об их романе

Москва, 5 апреля. Роман между актерами Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк вспыхнул на съемках «Моей прекрасной няни». Коллеги артистов сперва не могли поверить, что их отношения реальны.

Борис Смолкин, исполнивший роль дворецкого Константина в «Моей прекрасной няне», сообщил, что о романе коллег узнал постфактум. Не поверила в роман и актриса Гульнара Нежинская.

«Когда вообще сказали про роман, я говорю: «Да ну, полная ерунда». Ну вот полная, и понятно было, что это все-таки какой мезальянс, эта история», — приводит НТВ слова знаменитости.

Роман между актерами развивался стремительно. Жигунов ради новой возлюбленной ушел от жены Веры Новиковой, с которой был вместе пару десятков лет. Казалось, что завязавшиеся на съемочной площадке чувства приведут к свадьбе.

Актриса Наталья Бондарчук считает, что Жигунов был безумно влюблен в Заворотнюк. По ее мнению, чувства у артиста до сих пор сохранились.

«Он ее любил. Он ее любит, уверена, что он сейчас внутри о многом сожалеет. Актеры, они все агрессивные. Они неуправляемые, потому что, когда запускается вот этот механизм экстравертности, это буйство и так далее — все! А здесь он мог натолкнуться на такую скалу в виде доброй, милой девочки Заворотнюк, что это вызывало: «Как?! Ведь я же продюсер! Я же мужчина!», — высказалась Бондарчук.

Отношения между Заворотнюк и Жигуновым продлились два года. До брака дело так и не дошло. После разрыва отношений с «няней Викой» актер вернулся к жене, с которой развелся через несколько лет.