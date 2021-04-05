Бари Алибасов — младший озвучил стоимость лечения своего отца

Знаменитый продюсер, шоумен Бари Алибасов на сегодняшний день находится в Калининграде, где проходит его восстановление после тяжелой травмы. Сын знаменитости Бари Алибасов — младший в разговоре с корреспондентом ФАН озвучил стоимость лечения своего отца.

Основатель популярной в 90-е годы группы «На-На» восстанавливается после серьезного перелома. По словам сына, шоумен находится под пристальным наблюдением врачей, услуги которых встают наследнику в кругленькую сумму.

«Квартира папы сейчас сдается для киносъемок. За это мы получаем порядка 200 тысяч рублей, которые идут в бюджет отцовского лечения. Сейчас мы так раскидали, что 200 тысяч папе приносит квартира, также порядка 50 тысяч закидывает группа «На-На» и столько же примерно закидываю я. В среднем на лечение уходит от 300–500 тысяч рублей, в зависимости от дополнительных процедур, которые ему необходимо проводить», — поделился с ФАН Алибасов-младший.

По словам сына, на данный момент продюсер окружен не только врачами, но и заботой близких людей. Бари Алибасов живет под одной крышей с бывшей женой Еленой Уронич, с которой состоял в фактическом браке. Сын Алибасова и Уронич назвал это «великим воссоединением».

Однако не все верят в благие намерения сына продюсера. К примеру, актриса Лидия Федосеева-Шукшина волнуется за своего мужа, так как вдали от дома с продюсером случаются неприятности. Все это сильно беспокоит актрису. Она не виделась с Алибасовым-страшим больше двух месяцев. Федосеева-Шукшина не может дозвониться до супруга и не сомневается, что без нее продюсер страдает.