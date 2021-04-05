Специалистами были выявлены отклонения качества воды в Курской области

Курск, 5 апреля. В период весенних паводков сохраняется угроза появления инфекционных заболеваний среди жителей города. В беседе с ФАН главный санитарный врач Курской области Олег Климушин прокомментировал ситуацию.

Известно, что для исследования было взято более 700 проб воды из различных источников. Результаты лабораторных исследований питьевой воды не вызывают опасений. Однако показания водоразборных колонок и источников нецентрализованного водоснабжения имеют незначительные отклонения.

«В связи с прохождением паводковых вод, как правило, влекущих за собой временное затопление некоторых водоисточников, во избежание возникновения инфекционных заболеваний среди населения региона управление Роспотребнадзора обращает внимание граждан на необходимость ответственно отнестись к своему здоровью и не использовать для питья сырую воду», — сообщил Олег Климушин.

Собеседник ФАН рассказывает, что несмотря на то, что микробиологические показатели в текущем году оставались на уровне допустимых значений, и вода не представляла опасности для здоровья, показатели мутности свидетельствовали о временном ухудшении ее качества.

«Устранение недостатков может быть достигнуто отстаиванием, фильтрованием, кипячением. Предпочтительно использовать бутилированную воду», — заключил главный санитарный врач Курской области.

Ранее ФАН сообщал, что в рамках акции Час Земли Всемирного фонда дикой природы (WWF) России был проведен конкурс на звание «Столицы Часа Земли». В состязании 2021 года участвовало более 1000 городов и населенных пунктов РФ. Первое место в проекте занял город Курск.