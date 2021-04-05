Басков с грустными глазами встревожил поклонников

Москва, 5 апреля. Народный артист России Николай Басков опубликовал новое фото на странице в соцсети Instagram. Снимок не на шутку напугал поклонников знаменитости.

Певец сделал селфи на фоне зеленой лужайки. Кадр появился во время отдыха «золотого голоса России» в Объединенных Арабских Эмиратах. Певец позировал в ярком летнем костюме: зеленой футболке и рыжих шортах.

«Яркий я», — кратко подписал снимок 44-летний артист.

Многие фанаты певца пришли в восторг от снимка. В комментариях пользователи Сети назвали Баскова «красавцем».

Однако некоторых снимок знаменитости встревожил. По мнению другой половины поклонников, артист выглядит очень уставшим и замученным.

«А глаза что-то грустные»; «Глаза не грустные, а усталые... Замученный золотой голос!»; «Какой худенький»; «Грустный», — пишут обеспокоенные внешним видом Баскова фолловеры.

Печальные новости из Киева поступили недавно для Баскова. Певца вместе с его коллегой Филиппом Киркоровым могут лишить звания народного артиста Украины. Но по словам кандидата юридических наук Тараса Ламаха, сделать это Киеву мешает ряд обстоятельств.