Иван Охлобыстин эмоционально отреагировал на возвращение «Дома-2»

Москва, 5 апреля. Знаменитый актер Иван Охлобыстин огорчен, что скандальный телепроект «Дом-2» возвращается в эфир. По его мнению, реалити-шоу давно пора закрыть.

Сам актер с пониманием относится к участникам телестройки. По его мнению, девушки и молодые люди едут на шоу, чтобы «выбраться из нищеты». Участники скандального проекта воспринимают его как социальный лифт, убежден Охлобыстин.

«Не могу их за это осуждать, потому что не знаю, у кого какая личная ситуация. Также понимаю тех, кто придумал и сделал такую программу. Но паразитировать на беде и на болезни не очень правильно. А они прут именно за счет этого. Закрывать давно надо было», — эмоционально отреагировал артист на новости в беседе с изданием «СтарХит».

По мнению звезды сериала «Интерны», основная аудитория проекта в скором времени уйдет, а останутся «только маньячные маньяки-онанисты», привыкшие с утра и до вечера смотреть телевизор.

«Воспользовавшись скандалом, понятно, какое-то время побулькает. Но, думаю, людям это все уже надоело», — спрогнозировал Охлобыстин судьбу телешоу.

В конце прошлого года «Дом-2», который шел на телеканале ТНТ, закрыли. Несколько месяцев решался вопрос о судьбе телешоу. В середине апреля начнут показывать на телеканале «Ю» новые выпуски программы.