Турция остается в конвенции Монтре, но есть нюансы

Анкара, 6 апреля. Турция не выходит из Конвенции Монтре. Об этом в ходе своего вчерашнего выступления заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Haber Turk. Так он прокомментировал дискуссии о возможности выхода Турции из конвенции по Черному морю, разгоревшиеся после обнародования декларации группы отставных адмиралов. В ней авторы выражают тревогу по поводу дальнейшей судьбы конвенции Монтре в связи с реализацией проекта канала «Стамбул».

«Строить связь между каналом «Стамбул» и конвенцией Монтре совершенно неправильно. Турция продолжит выполнять свои обязательства, пока не найдет лучшей возможности. Сегодня этот вопрос обсуждается со всех сторон. Однако опубликованная декларация к этим дискуссиям не относится. Это наша борьба за суверенитет. Те, кто выступают против реализации проекта, являются врагами Ататюрка и Турецкой республики», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что решение проблем, связанных со статусом проливов, пришлось на годы после заключения конвенции. В 1936 году государства, не имеющие отношения к проливам, подписали Конвенцию Монтре. Это важное достижение в условиях того периода. Однако, по мнению Эрдогана, существует очевидная угроза движению судов по Босфору.

«Суверенны ли мы в проливах? К сожалению, нет. Проект «Стамбул» укрепит наши суверенные права на Босфоре. Мой долг — делать все необходимое ради прав и интересов турецкого народа», — отметил президент Турции.

Конвенция Монтре регулирует использование проливов Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает присутствие в Черном море военных кораблей государств, не относящихся к региону.