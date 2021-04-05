Глава МИД Судана назвала популистской позицию Эфиопии по плотине «Возрождение»

Хартум, 5 апреля. Министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди заявила, что Эфиопия во второй раз и в одностороннем порядке собирается заполнить плотину «Возрождение», расположенную на реке Голубой Нил, несмотря на предупреждения об ущербе.

«Это делается из-за популистских позиций ради краткосрочной политической выгоды», — подчеркнула глава МИД.

По ее словам, Эфиопия начала заполнять плотину в июле 2020 года, хотя уже тогда Судан призывал не делать этого без согласования и своевременного обмена данными.

«Это привело к почти недельной жажде и повлияло на ирригацию, потребности скота, домов и промышленности, особенно в столице Хартуме», — сказала Аль-Махди.

Суданские власти опасаются, что второе заполнение плотины «Возрождение» навредит национальной гидроэлектростанции, расположенной на юго-западе страны, и объему хранящейся там воды.

Для Эфиопии проект выгоден, поскольку около 65 млн граждан государства получат доступ к бесперебойной электроэнергии, а власти смогут продавать электричество за рубеж, например, в Судан.

Водохранилище планируют превратить в туристический объект с промышленным ловом рыбы. Однако Хартум и Каир опасаются обмеления нижнего течения реки, ведь сельское хозяйство стран практически полностью зависит от ирригации водой из Нила.