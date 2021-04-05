Политолог Солонников заявил, что Познер «подставил Россию» своей поездкой в Грузию

Телеведущий Первого канала Владимир Познер, чья поездка в Грузию спровоцировала там антироссийские выступления, «подставил» таким образом нашу страну. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее Познер заявил, что «не держит зла» на грузинский народ после неприятного инцидента, который произошел с ним в Тбилиси в ночь с 31 марта на 1 апреля, куда он приехал, чтобы отметить свой 87-й день рождения. Толпы людей вышли к отелю, в котором остановился известный журналист, и закидали здание яйцами — так они выразили свой протест против ранних высказываний Познера, в которых тот отрицал возможность возвращения территории Абхазии под контроль Грузии. В итоге уже 1 апреля телеведущий был вынужден улететь обратно в Москву.

«На мой взгляд, решение Познера отправиться на праздник в Тбилиси было не совсем умным, — заметил Солонников. — Грузия активно примеряет на РФ образ своего врага — там официально, на уровне парламентских партий, господствует антироссийский дискурс. Ну поехал и поехал — имеет право!»

Политолог подчеркнул, что на грузинскую территорию телеведущий отправился, вооружившись американским, а не российским паспортом.

«Что тоже весьма характерно, — добавил эксперт. – Ну а вообще, конечно, ему стоило думать, что он делает».

Собеседник ФАН напомнил, что последние такие масштабные антироссийские выступления в Тбилиси случились после того, как один из российских парламентариев сел в здании местного парламента в кресло спикера.

«И сразу начались митинги, — подытожил Солонников. — Ну а теперь туда приехал Познер! Нарушил, кстати, там ряд законов о карантине, что также было использовано в качестве повода для организации провокаций и раскручивания антироссийской истерии».

Происходит это, продолжил политолог, «по понятным причинам»: по его словам, в настоящее время активно готовится «война Украины против России», и тем, кто ее организует, было бы также выгодно разогреть конфликт на российско-грузинской границе.

«Уверен, такие планы активно муссируются в здании центрального командования, которое одновременно определяет политику как Киева, так и Тбилиси, — сказал эксперт. — Разрабатывается план одновременной агрессии в отношении РФ сразу по двум фронтам: согласно ему, Украина должна взять под контроль Донбасс, а Грузия — Абхазию и Южную Осетию».

Собеседник ФАН подчеркнул, что для того, чтобы такой план сработал, в обоих этих государствах должны быть сильные антироссийские настроения.