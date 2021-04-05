Политолог назвал минимальной вероятность участия Минска в конфликте между РФ и Украиной

Минск, 5 апреля. Белоруссия вряд ли станет участвовать в войне России с Украиной в случае реального конфликта между странами, заявил политолог Артем Шрайбман.

Эксперт заявил, что вероятность участия Белоруссии в вооруженном конфликте является минимальной. Он уверен, что для страны будет губительной попытка занять чью-либо сторону в подобном противостоянии.

Он пояснил, что для Минска подобный шаг может обернуться введением санкций. Кроме того, по стране может прокатиться волна протестов и нависнуть угроза отключения от SWIFT. Это полностью парализует экономику государства, считает политолог.

"Если белорусские войска действительно перебрасываются к границе, то, возможно, таким образом, Лукашенко подает России сигнал, что у двух государств есть общий враг", — прокомментировал Шрайбан сообщение о переброске войск.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ очень внимательно относится к своей безопасности и не представляет угрозу для других государств, в том числе Украины. Таким образом он прокомментировал сообщения о «российской военной активности» вблизи украинских границ, передает RT.