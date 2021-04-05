Украинская разведка подключилась к нападкам на «Северный поток — 2»

Киев, 5 апреля. Служба внешней разведки Украины (СВР) сообщила, что якобы из-за санкций США газопровод «Северный поток — 2» строят устаревшие судна.

Россия достраивает «Северный поток — 2» своими силами с помощью технологически устаревших судов, потому что иностранные компании отказались привлекать к проекту передовой флот. Об этом сообщила украинская СВР и указала на восемь «старых» судов снабжения «Северного потока — 2». Среди них: «Вени», «Владислав Стрижов», «Юрий Топчев» и «Умка».

Издание EurAsia Daily пишет, что действия Киева оправданы. Сейчас Украина делает все, чтобы помешать завершению «Северного потока — 2». Однако заявление спецслужбы можно назвать скорее похвалой. Ведь до санкций газопровод действительно строили самые современные суда в мире. Но сейчас баржи не уступают по техническому оснащению, например, флоту, который работал над Трансадриатическим газопроводом из Азербайджана в Европу и который будет укладывать «Балтийский газопровод» из Норвегии в Польшу.

Российские судна «Фортуна» и «Академик Черский» в прошлом году прошли модернизацию и дооснащение. Мощность главного двигателя «Умки» составляет 10 600 кВт. У судна EDT Hercules, которое сейчас работает с «Балтийским газопроводом» у берегов Дании, этот показатель не превышает 7 000 кВт.

Служба внешней разведки Украины ссылается на неких экспертов, говоря об «устаревших» российских судах. Однако пригодность кораблей определяется иными критериями, включая их сертификацию.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон призвал не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».