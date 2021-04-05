Эксперты Всемирного банка улучшили экономический прогноз для России

Москва, 5 апреля. Российская экономика будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем предполагалось ранее. Соответствующий прогноз озвучили эксперты Всемирного банка.

Согласно данным Всемирного банка (ВБ), ВВП России в 2021 и 2022 годах вырастет на 2,9% и 3,2% соответственно. В январе специалисты прогнозировали 2,6% и 3%. Потеря ВВП в прошлом году оказалась меньше, чем у многих других стран — 3,1%, что послужило основанием для изменения прогноза, передает РИА Новости.

По мнению экспертов, российская вакцина и стартовавшая прививочная кампания послужит мощным драйвером. При этом специалисты указывают на определенные риски: если россияне будет прививаться неохотно, пандемия коронавируса продолжится. Кроме того, во Всемирном банке считают, что уровень бедности в стране снизится по сравнению с прошлым годом, однако к 2022 году значение превысит допандемийные показатели.

Эксперты международной страховой консалтинговой организации Euler Hermes ранее спрогнозировали восстановление экономики России в 2021 году.