Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали Пасху с невестой сына

Лондон, 5 апреля. Знаменитый футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория отпраздновали католическую Пасху в семейном кругу. Кадры певица опубликовала в Instagram.

Звезда разместила на своей странице несколько фотографий с праздника. На снимках запечатлены все члены семьи: Виктория, Дэвид, сыновья Бруклин, Ромео, Джеймс и дочь Харпер. Особым гостем на семейном ужине стала невеста старшего сына четы Никола Пельтц.

«Наша большая семья — самый ценный подарок на эту Пасху», — подписала снимок бывшая солистка группы Spice Girls.

Бекхэм призналась, что вся семья скучала по возлюбленной Бруклина и очень любит ее. Пельтц не заставила себя долго ждать с ответом. Она написала, что «рада вернуться в дом Бекхэмов и очень сильно любит их всех».

В прошлом году Бекхэм поделилась радостной новостью: ее старший сын женится. Певица в восторге от девушки и неоднократно говорила о прекрасных отношениях с будущей невесткой. В день объявления о свадьбе звезда пожелала молодым людям крепкого союза и трепетно относиться к чувствам друг друга.