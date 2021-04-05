Стало известно о благотворном влиянии банана на состояние организма

Москва, 5 апреля. Банан является полезным и питательным фруктом. Эксперты определили, как именно данный продукт способен улучшать состояние организма.

Во-первых, банан содержит натрий, который отвечает за высокое давление. Таким образом, можно понизить артериальное давление с помощью этого фрукта. Также он способен оказать положительное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы, благодаря большому количеству балластов и водорастворимых волокон, сообщает Freundin.

Кроме этого, банан поможет повысить настроение и избежать депрессии за счет восполнения дефицита магния в организме. Фрукт хорошо переваривается и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует баланс минералов после кишечных заболеваний. Банан полезно употреблять во время физических тренировок, так как он оказывает укрепляющее действие на мышцы.

Ранее сообщалось, что кожуру фруктов можно использовать в быту. Так, цедрой лимона протирают некоторые поверхности, а из кожуры авокадо можно сделать увлажняющие маски.