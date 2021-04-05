Родителей-лидеров воспитывают в Мордовии

Саранск, 5 апреля. В Мордовии стартовала первая в России школа повышения родительских компетенцией «Родитель-Лидер». Многодетные и одинокие мамы получают новые знания и «прокачивают» свои навыки в разных сферах.

Это просветительские курсы Ресурсного центра «Семейный консультант». Помочь родителям ориентироваться в пространстве, защищать интересы своих детей и быть в курсе всех выплат и пособий стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов.

«Мы проводим занятия со спикерами разных направлений. Курсы открывала уполномоченный по правам ребенка при главе Мордовии Наталья Юткина. У нас также была встреча со специалистом министерства соцзащиты. Гости отвечали на вопросы слушателей курсов, особые ситуации брали «на карандаш» прямо во время занятий», — рассказала ФАН о проекте президент Центра поддержки и защиты детства Ольга Веретенникова.

Особо ценная информация для мам звучит на курсах по правовой грамотности. Здесь они могут стать юридически «подкованными» и защищать интересы своей семьи, знать, куда и в каких ситуациях можно обратиться, и какая мелочь в документах может сыграть решающую роль.

А на встречах с психологом и медиатором мамы учились разрешать конфликты и находить общий язык с детьми.

«Несколько лет мы работаем с многодетными семьями, реализуя проект «Консультант для многодетных», который вошел в топ-100 лучших проектов России в номинации «многодетные семьи». Когда мы его завершили, поняли, что нужно что-то новое и интересное. Ведь мамы очень активные, они жаждут новых знаний, в некоторых областях их навыков недостаточно. Так мы решили провести так называемую «прокачку» родительских компетенций», — добавила собеседница.

Каждая группа посетит 10 очных занятий. Также курсы в формате встречи со спикерами проходят в Рузаевке, а в Краснослободском и Зубово-Полянском районах очные занятия чередуются с дистанционными. Всего за время реализации проекта Школу «Родитель-лидер» посетят 105 человек.

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