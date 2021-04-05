Фигура Елены Темниковой в купальнике поразила поклонников

Москва, 5 апреля. Популярная певица Елена Темникова поразила своих поклонников, продемонстрировав пляжную фотографию. Фанаты пришли в восторг от идеальных форм знаменитости.

Темникова разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, сделанный на Мальдивах. Артистка запечатлела себя на фоне океана. На ней был терракотовый купальник, подчеркивающий идеальные изгибы ее тела.

Интернет-пользователи не смогли устоять перед красотой 35-летней певицы. За сутки запись собрала более 90 тысяч лайков и сотни комментариев.

«Фигура!»; «Красавица! Отличные формы»; «Красотка, Лена»; «На этом фото идеально все», — пишут радостные подписчики, комментируя снимок знаменитости.

Звезда часто радует поклонников нежными кадрами из личной жизни. На ее странице можно увидеть и семейные фотографии. Она делится с фанатами самым сокровенным: снимками с дочерью. Один из последних кадров с повзрослевшим ребенком умилил фанатов певицы.