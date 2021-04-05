Норвежские ученые выяснили, как укрепить детскую память

Осло, 5 апреля. Письмо от руки способно улучшить улучшает детскую память, выяснили ученые Норвежского института естественных и технических наук в ходе исследования.

Участниками эксперимента стали 20 молодых людей и детей. Все они носили капюшоны со множеством электродов, фиксирующих активность головного мозга.

На протяжении 45 минут одна часть добровольцев набирали текст на клавиатуре, а остальные писали от руки. Как оказалось, именно во время чистописания в мозге возникает больше возможностей для формирования и удержания воспоминаний.

Дети запоминают больше информации, если записывают ее от руки, а не печатают. При этом мозг получает интенсивную нагрузку, и следовательно, развивается. Таким образом специалисты сделали вывод: детям лучше записывать слова учителя от руки, чем вбивать их в ноутбук или планшет.

Американский невролог Крис Уинтер ранее дал рекомендации по борьбе с бессонницей. Например, лучше заснуть поможет понижение температуры в комнате.