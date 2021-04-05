Спрогнозировано будущее рубля в 2021 году

Москва, 5 апреля. Динамика российской валюты в прошлом году и в начале текущего была неоднозначна. Эксперты оценили будущие перспективы рубля.

Известно, что 2020 год был не самым результативным для российского рубля. Оказали влияние как распространение коронавирусной инфекции, так и снижение нефтяных цен. Аналитики представили свое видение будущего. Об этом пишет газета «Известия».

Снижение курса рубля фиксировалось дважды — в марте и ноябре. За год он ослаб на 20% к доллару и на 30% к евро. В 2021 году национальная валюта сумела немного восстановиться, но курс до сих пор не стабилизировался. В конце марта доллар достиг 76,2 рубля, что стало максимумом с начала 2021 года.

Специалисты считают, что в ближайшее время российская валюта будет располагаться в диапазоне от 70 до 75 рублей за доллар. Андрей Маслов, аналитик ГК «Финам», убежден, что на рубль продолжают влиять эпидемиологическая обстановка в Европе и санкционное давление, поэтому он не может найти равновесие. Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», верит в светлое будущее рубля и говорит о том, что «фундаментально рубль обречен на укрепление».

Недавно стало известно, что российские кредитные организации могут начать повышать депозитные ставки, чтобы сохранить свою клиентскую базу.