Бузова рассказала о любви к колбасе и раскрыла секрет стройности

Москва, 5 апреля. Певица Ольга Бузова заявила, что ест колбасу и спагетти. Но позволяет себе это нечасто. Чтобы сохранить стройную фигуру, она ограничивает себя в питании и занимается спортом.

Для поддержания хорошей формы знаменитость прикладывает много усилий: правильно питается и практикует частые физические нагрузки. При этом Бузова подчеркнула, что все должно быть в меру.

«Каждый день заниматься спортом не нужно, каждый день — это перебор. Если ты занимаешься чем-то каждый день — можно быстро перегореть, а спортом нужно заниматься всю жизнь. Мне приходится себя ограничивать. Я нашла для себя такой баланс: я занимаюсь спортом, я не ем сладкое, я не ем булочек и хлеб», — поделилась секретом стройности 35-летняя артистка.

При это Бузова, как и все, порой дает себе слабину, сообщает «Вечерняя Москва». По признанию звезды сцены, она нарушает систему питание и ест свои любимые блюда. Как оказалось, певица без ума от колбасы, но ест ее не ежедневно.

«Я люблю куриный супчик, я люблю колбасу, но я не ем ее каждый день. Я люблю устрицу, рыбку, морепродукты и спагетти», — приводит Пятый канал слова звезды скандального телепроекта «Дом-2».

Недавно стало известно о готовящейся песни Бузовой и популярного блогера Дани Милохина. Трек получил название «Так сильно».