Минобороны Белоруссии объяснило ДТП с ракетным комплексом, протаранившим жилой дом

Минск, 5 апреля. Ракетный комплекс «Точка-У» протаранил частный дом в деревне Моисеевичи. Минобороны республики отреагировало на инцидент.

Стену деревянного дома разрушила колесная трехосная пусковая ракетного комплекса. Хозяйка дома, 85-летняя пенсионерка, в это время находилась во дворе и не получила никаких травм. В министерстве объяснили, что виноват солдат-срочник, который перегонял установку на полигон Гожский. Молодой человек не справился с управлением на крутом повороте.

Военная техника не пострадала. Поврежденную часть жилого дома в настоящий момент восстанавливают силами воинской части, отметили в Минобороны Белоруссии. Военнослужащие оперативно отогнали ракетный комплекс и пообещали в кратчайшие сроки возместить ущерб.

Водитель погрузчика врезался в подъезд одного из домов в Прикамье, сообщало Федеральное агентство новостей. Грузовик полностью разрушил крыльцо и повредил ступени. Припаркованные во дворе автомобили также получили повреждения.