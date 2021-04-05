Настю Каменских высмеяли за фото в едва заметном бикини

Киев, 5 апреля. Известная певица и телеведущая Настя Каменских стала объектом критики из-за смелой фотографии, которой артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Участница дуэта «Потап и Настя» разместила в своем блоге снимок, на котором предстала перед поклонниками в раздельном микро-бикини лавандового цвета. Хозяйка аккаунта на фотографии позирует на фоне окна в свой сад, вскинув руки к забранным в высокий пучок волосам, словно готовясь их распустить.

«Вид на сад», — подписала 33-летняя Каменских свою фотографию.

Реакция пользователей оказалась не самой добродушной: певицу осудили за излишнюю откровенность и высмеяли за продемонстрированный на фотографии «палисадник».

«Я бы сказал, палисадник свой выставила на торги»; «Чересчур уже! Что еще ей осталось показать?»; «Посмотришь — вроде не глупая... Ну к чему это фото?» — негодуют пользователи в комментариях под постом.

Стоит отметить, что среди комментаторов нашлись и те, кому фотография пришлась по душе. Так, один из пользователей заявил, что Потапу повезло с супругой, а другой назвал исполнительницу горячей красоткой.

Настя Каменских в начале прошлого месяца восхитила поклонников новым треком под названием «Девочки рулят», который станет частью готовящегося альбома.