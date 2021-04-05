Навальный рассказал о своем самочувствии в Instagram

Москва, 5 апреля. Блогер Алексей Навальный сообщил, что у него поднялась высокая температура. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Основатель признанного иноагентом в РФ «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) сообщает, что сейчас его самочувствие во время пребывания в исправительной колонии ухудшилось. Также Навальный пожаловался в Instagram на температуру 38,1 градуса и сильный кашель.

Журналисты получили видео из колонии, где отбывает наказание Алексей Навальный. Как сообщалось ранее, судя по кадрам, он чувствует себя прекрасно и даже не хромает — вопреки заявлениям его адвокатов.