Сын Бари Алибасова назвал удручающей ситуацию с потерей памяти у отца

Знаменитый продюсер, основатель нашумевшей в 90-х годах группы «На-На» Бари Алибасов на сегодняшний день находится в Калининграде. Он восстанавливается после серьезного перелома ноги, лечение усугубляет потеря памяти шоумена. Сын продюсера Бари Алибасов — младший в разговоре с корреспондентом ФАН назвал удручающей ситуацию с потерей памяти у отца.

«С памятью ситуация остается такой же удручающей. На данный момент больше 15–20 минут удержать понимание, где он находится, не удается», — поделился сын знаменитости.

По словам Алибасова-младшего, каждые 15–20 минут с продюсером приходится общаться заново. На сегодняшний день он помнит только те вещи, которые происходили с ним до 2005 года. С 2005 года по настоящий момент Бари Алибасов ничего не помнит.

«Если сейчас говорить о его состоянии, то лучше уже не будет. Сейчас главная задача не восстановить его память, это уже невозможно, она бесследно исчезла. Нам необходимо замедлить ухудшение его состояния», — говорит Бари Алибасов — младший.

Стоит заметить, что общее физическое состояние продюсера в норме. Как отметил его сын, строгий постельный режим закончился, однако передвигается он все же на инвалидной коляске.

«На коляске он гоняет по квартире, обнимается с мамой, шлепает по попе медсестер, которые к нему приходят. Им нравится, и они шутят на эту тему. Физическое состояние у него хорошее», — шутливо заявил Алибасов-младший.

Сын звезды советского шоу-бизнеса признался, что главная цель для него окружить отца близкими людьми и заботой.

«Несмотря на потерю памяти, он прекрасно соображает, остро мыслит, шутит. Но каждые 5–7 минут к нему нужно заходить, желательно с чем-нибудь вкусненьким, чтобы, несмотря ни на что, поддерживать его хорошее настроение», — рассказывает сын Бари Алибасова.

Ранее сообщалось, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина волнуется за своего мужа, продюсера Бари Алибасова, находящегося в Калининграде. Ее беспокоит, что с Алибасовым регулярно приключаются какие-то неприятности.